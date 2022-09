Erschütterung herrscht nach Bekanntwerden eines abscheulichen Verbrechens in Kapfenberg: Dort haben vier junge Männer grundlos auf eine Obdachlose eingeprügelt, die Attacken mitgefilmt (die Kleine Zeitung berichtete exklusiv). Nach wenigen Tagen gingen die Täter (in U-Haft, zwischen 16 und 19 Jahre alt) abermals auf die Frau los, verletzten sie schwer. „Der Vorfall ist eine schreckliche Verrohung der Gewalt“, so Christian Ehetreiber, Geschäftsführer der Arge Jugend gegen Gewalt und Rassismus.