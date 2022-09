Podcast-Serie GrazNOST: Was wirklich vor dem Sieg der Kommunisten passierte

In der neuen, fünfteiligen Podcast-Serie "GrazNOST" gehen wir der Frage nach, wie die Kommunistin Elke Kahr an die Macht kam, warum die ÖVP so schnell so tief fallen konnte und wie es der zweitgrößten Stadt Österreichs nach dieser Zeitenwende am 26. September 2021 jetzt geht.