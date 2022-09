"Wir sind alle ziemlich schockiert", heißt es in einer ersten Reaktion seitens der Verantwortlichen der Stadt Graz gegenüber der Kleinen Zeitung – denn der Vorfall habe sich aus heiterem Himmel ereignet: Am Dienstagnachmittag fiel plötzlich eine wuchtige Eiche direkt bei der Grazer Waldschule in der Nähe des Hilmteichs um – eine Schülergruppe, die gerade für eine Führung zu Besuch war, habe das alles "leider live miterlebt". Zum Glück ist nichts passiert.