Von einer "Verzweiflungstat" und davon, "dem Treiben ein Ende zu setzen", ist im Abschiedsbrief die Rede. Vergangenen Freitag erschoss ein Grazer (75) seine Ehefrau (72) und dann sich selbst am Zentralfriedhof in Graz. Beide Namen stehen am Ende des Briefs. Er liegt der Kleinen Zeitung vor.