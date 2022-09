"Ich will ein Eis", wünscht sich das kleine Mädchen aus dem Kinderwagen heraus - direkt vor dem Maronistand am Eisernen Tor in Graz. Die Mama bittet um Nachsicht, Stracciatella und Co. werde hier nicht geboten - dafür aber eine andere Köstlichkeit. Ja, sie haben wieder Aufstellung genommen, die ersten Maronistandeln in der Grazer Innenstadt. Mit dem "Aufsteirern"-Fest wurde die heurige Saison gestartet.