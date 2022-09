Tödlicher Messerangriff: Eifersucht könnte Motiv gewesen sein

In der Vinzenzgasse erstach am Freitagabend ein Mann (62) einen anderen (34) in der Wohnung einer Frau (33). Eifersucht könnte der Auslöser gewesen sein. Und: am Zentralfriedhof erschoss ein Pensionist seine Frau und sich selbst.