Doppelter Mordalarm in Graz

Ermittlungen laufen: Totes Ehepaar am Friedhof, tödlicher Streit in Eggenberg

Am Grazer Zentralfriedhof erschoss ein Pensionist am Freitag zuerst seine Frau und dann sich selbst. In der Grazer Vinzenzgasse erstach ein 62-Jähriger einen 34-Jährigen während eines Streites.