Herr Hollunder-Hollunder, können Sie als ehemaliger langjähriger Bundeseinsatztrainer schildern, wie sich die Trainings für Polizisten in den letzten Jahren geändert haben?

Martin Hollunder-Hollunder: In früheren Zeiten wurde ja noch mit scharfen Waffen trainiert. Dann kamen als Riesenerrungenschaft die Rotwaffen, die nicht fähig sind, einen Schuss abzugeben. Ein großer Nachteil der Rotwaffe: Man kann sicher üben, wenn es sich tatsächlich um eine Rotwaffe handelt. Und bei dem tragischen Vorfall in Graz ist eben das nicht passiert – der Schütze griff statt zur Rotwaffe zu einer scharfen Waffe.