Seit Donnerstagfrüh stehen die Hintergründe zu der Tragödie fest, bei der ein 27-jähriger Polizist während einer Trainingsübung im Keller der steirischen Landespolizeidirektion in Graz-Straßgang angeschossen und tödlich verletzt wurde. Nachdem die Ermittlungserkenntnisse vorlagen, bestätigte Kontrollinspektor Markus Lamb der Kleinen Zeitung: "Der Ausbildner hat den tödlichen Schuss abgegeben. Er ist 39 Jahre alt, ein sehr erfahrener Kollege. Der Schuss kam aus seiner Waffe - es war offenbar ein fürchterliches Missgeschick, eine Verwechslung, dass er zur echten Waffe gegriffen hat, als er einen Übungsvorgang herzeigen wollte." Alle anderen Beteiligten hatten Übungswaffen bei sich. Eine scharfe Waffe wurde also mit einer Übungswaffe (Rot- oder Blauwaffe) verwechselt, so die Polizei zusammenfassend.

"Es ist furchtbar, wenn einer der eigenen Kollegen stirbt. Die schwarzen Fahnen hängen bei uns in der Polizeidirektion, die Stimmung ist seit gestern Nachmittag sehr getrübt", sagt ein Polizist am Donnerstag zur Kleinen Zeitung. Das Opfer (ledig) hatte im Dezember 2019 seine zweijährige Ausbildung bei der Polizei begonnen, begann dann seinen Dienst bei einer Polizeiinspektion. Zum Zeitpunkt des Unglücks hielten sich sechs Polizeibeamte der Bereitschaftseinheit im Übungsraum auf, um dort Taktikübungen durchzuführen, wo Fertigkeiten in der Fortbewegung trainiert werden.

Schussabgabe

"An Mutmaßungen und Spekulationen von Medien bezüglich jenes Kollegen, der den Schuss abgegeben hat, wollen und können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht beteiligen", bat Kontrollinspektor Markus Lamb zunächst noch um Verständnis, den Lauf der Ermittlungen abzuwarten. "Fünf Männer waren dabei, wir müssen abwarten, bis alle formell befragt worden sind." Die Ermittlungen waren dann in der Früh abgeschlossen - es erfolgte die Bestätigung über den Unfallhergang. "Der Schuss fiel aus nächster Nähe, hat den 27-Jährigen im Bereich des Rückens getroffen und getötet."

Der verunglückte Polizist aus dem Bezirk Voitsberg war Mitglied der Bereitschaftseinheit. In den Vormittagsstunden war er noch bei einer Suchaktion nach einer abgängigen dementen Frau aus Laßnitzhöhe im Einsatz. Danach dürfte der Beamte mit anderen Kollegen spontan entschieden haben, interne Trainingseinheiten durchzuführen. Dabei kam es zu diesem tödlichen Schuss. Anwesende Beamte sowie eine Polizeiärztin leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Doch auch alarmierte Rettungssanitäter sowie ein Notarzt konnten den 27-Jährigen nicht mehr retten. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Unglücksort.

Tatort- und Mordermittler vor Ort

Bei derartigen Fällen ist es üblich, dass die Ermittlungen von Experten anderer Bundesländer übernommen werden, im konkreten Fall durch das Landeskriminalamt Oberösterreich. Am Nachmittag wurden bereits erste Begehungen unter anderem auch durch die Staatsanwaltschaft Graz, einem Sachverständigen für Schusswaffen sowie Tatort- und Mordermittler durchgeführt. Die bei der Übung verwendeten Schusswaffen wurden für den Zweck einer kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt.

Landespolizeidirektor Gerald Ortner zeigt sich in einer ersten Reaktion tief betroffen über das tragische Unglück: „Mein tiefstes Mitgefühl gilt in dieser Stunde den Angehörigen und der Familie des jungen Kameraden.“ Unmittelbar betroffene Polizisten sowie Angehörige werden seit gestern vom Kriseninterventionsteam betreut.