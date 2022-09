Am Dienstagabend ist es so weit: Michael Ehmann legt den Vorsitz in der Grazer SPÖ zurück, der Parteivorstand wird – nicht zuletzt auf Wunsch von Landesparteichef Anton Lang – Soziallandesrätin Doris Kampus zur neuen Chefin wählen. Vorerst geschäftsführend, ein ordentlicher Parteitag folgt.