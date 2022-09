Wie jedes Jahr feierte die KPÖ am letzten Samstag vor Schulbeginn ihr traditionelles "Volkshausfest" in der gleichnamigen Parteizentrale im Grazer Bezirk Gries. Bürgermeisterin Elke Kahr kümmerte sich in den ersten Stunden um die Essensausgabe: "Wir haben Krautwickler, Bohneneintopf, Verhackertbrote und vieles mehr!" Einen Unterschied zu den Jahren vor der Eroberung des Bürgermeistersessels sieht sie nicht: "Die Stimmung ist immer gleich gut, wir haben bei der KPÖ immer schöne Feste", wirbt die Bürgermeisterin.