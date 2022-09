Für eine erste, außerplanmäßige Spielverzögerung hat ein Anwalt gesorgt: Er tauchte bei Prozessstart zur „wohl größten, organisierten und bekannt gewordenen Manipulation im Fußball seit 2013“ (Staatsanwalt Hansjörg Bacher) mit einer Faustfeuerwaffe im Handgepäck auf. Erst nach Abgabe derselben erfolgte der Anpfiff. Danach standen Ex-Fußballer und Hintermänner im Zentrum des Spielgeschehens:

Sie sollen an der Manipulation von (mindestens) 19 Fußballspielen in der Regionalliga Ost (und unteren Ligen) beteiligt gewesen sein. Bedeutet vor Gericht: gewerbsmäßig schwerer Betrug. Einige der Ex-Spieler von Vereinen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland haben sich dazu großteils schon geständig verantwortet.