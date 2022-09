Rund 9000 land- und forstwirtschaftliche Betriebe sind in den Bezirken Graz, Graz-Umgebung, Voitsberg und Deutschlandsberg beheimatet. Um diese bestmöglich zu unterstützen und beraten, wurde in Lieboch ein neuer Standort der Bezirkskammer Weststeiermark errichtet. Der Spatenstich erfolgte im März 2021, seit Ende Juli arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirkskammern bereits im neuen Gebäude. Am 9. September fand nun im Rahmen eines Festakts die offizielle Eröffnung der neuen Service- und Dienstleistungsstelle statt.