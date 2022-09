Wir haben als Zeitung das erste Mal um 2010 von Ihnen Notiz genommen – und dachten heute, der Florian Satzinger entwickelt seine Disney-Charaktere in Übersee. Aber Sie sind ja ein Grazer geblieben, oder?

FLORIAN SATZINGER: Ja! Ich war aber auch zwischen 30 und 40 sehr viel unterwegs. Zuerst in Kanada, in London, Frankreich, Italien, Helsinki oder Südamerika ...