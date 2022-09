Spät bremsen, gut in die Kurve legen und früh Gas geben, wenn du das einmal überrissen hast, geht alles ganz einfach", erklärt Lena Kemmer die komplexe Welt des Motorradsports scherzend in einem Satz. Ganz so einfach ist es aber doch nicht, musste die Steirerin vergangenes Jahr in ihrer ersten Saison im Austrian Junior Cup erfahren. Das Premierenjahr in der Motorrad-Nachwuchsserie verlief teilweise noch etwas holprig, umso größer ist die Freude über die diesjährigen Erfolge. Die einzige Frau im Cup liegt derzeit auf Platz vier in der Gesamtwertung und repräsentiert Österreich somit am besten. Vor ihr liegen mit dem Führenden Kimi-Nikita Gundermann (SUI) und seinen deutschen Verfolgern Korbinian Brandl und Phil Urlaß Nachwuchstalente aus den rot-weiß-roten Nachbarländern. Theoretisch ist für Kemmer vor dem Finale sogar noch der Gesamtsieg möglich. "Ich kann in diesem Jahr mit der Spitzengruppe mithalten, was vorige Saison überhaupt nicht möglich war."