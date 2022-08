Drei gewaltige Shows in drei gewaltigen Dimensionen waren es: 90.000 Besucher sahen in München Andreas Gabalier, 130.000 kamen zu Helene Fischer, 100.000 zu Robbie Williams. Drei Mega-Konzerte mit einer rekordverdächtig großen, spektakulären Bühne, für die Firma Leutgeb Entertainment von Klaus Leutgeb verantwortlich zeichnete. In den Jubel mischte sich aber auch nicht wenig Kritik - nicht nur von VIP-Gästen ("Kein Schweinefilet mehr"), sondern vor allem auch von der bayrischen Presse.