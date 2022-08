Kritik an Eber (KPÖ)

Finanzspritze für Holding? Riegler (ÖVP) sieht "Budgetdebakel mit Ansage"

ÖVP-Stadtrat Günter Riegler fühlt sich in seiner Kritik am Budget bestätigt, da die Stadt nun eine Finanzspritze an die Holding plane. Doch Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) lässt sich wieder alle Optionen offen.