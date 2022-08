Um 2 Uhr Früh musste die Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe am Samstag zu einem Verkehrsunfall ausrücken. Ein Mann aus Hart bei Graz kam mit seinem PKW in Laßnitzhöhe von der Straße ab und krachte in eine Hecke. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stehen. Laut einem Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Laßnitzhöhe wurde der Mann bei dem Unfall nur leicht verletzt und konnte das Fahrzeug selbst verlassen. Das Auto wurde mit einem Kran der Feuerwehr Kainbach bei Graz wieder zurück auf die Fahrbahn gehoben.

Warum der Mann die Kontrolle über das Auto verloren hat, ist bisher noch unklar. Der Verletzte wurde vom Notarzt und dem Roten Kreuz Nestelbach erstversorgt und zur medizinischen Kontrolle ins LKH Graz gebracht.