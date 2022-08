Lokale Schauer werden heftiger und folgenschwer. So kam es in Tiefspeichern der Uni-Graz-Hauptbibliothek in den letzten Jahren mehrmals zu Wassereintritten. Zuletzt im vergangenen Juli. Die Bücher konnten wiederhergestellt und gröbere Schäden vermieden werden. Um wie viele Bücher es sich handelte, sei schwer erhebbar.

Jedenfalls wird nun die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) als Grundstückseigentümer tätig. Ab Montag wird die Betondecke zwischen der Hauptbibliothek und dem Resowi-Zentrum im Auftrag der BIG saniert. "Die Betondecke wird abgebrochen, die Dämmung entfernt und die unterirdische Dachhaut saniert", heißt es bei der Pressestelle der Uni Graz.

760.000 Exemplare ab Montag nicht zugänglich

Die Bauarbeiten sollen ein paar Wochen dauern, aber so schnell wie möglich abgeschlossen sein. Ab Montag sind damit 760.000 Exemplare aus dem Magazinbestand der Bibliothek vorübergehend nicht bestell- und entlehnbar. Alle Nutzerinnen und Nutzer werden daher aufgerufen, Bücher aus dem Bestand rasch über das Bibliothekssystem zu bestellen. Möglich ist das noch bis Sonntag, 28. August. Am Montagvormittag, 29. August, wird vorerst das letzte Mal aus dem Magazin ausgehoben. Die Werke können am Entlehnschalter abgeholt werden.

Die Bücher in den Tiefspeichern sind nicht nach Fachgebieten aufgestellt, sondern erhalten nach Einkauf eine fortlaufende Nummer (Signatur). Daher sollte man sich erkundigen, ob ein gewünschtes Buch unter den Bestand fällt. Die Hauptbibliothek verfügt übrigens insgesamt über vier Millionen Medien (Bücher, Zeitschriften, Filme, etc.) und wurde zuletzt generalsaniert.