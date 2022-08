Am Mittwochnachmittag hat ein 36-jähriger Lkw-Fahrer mehr als eine Tonne auf unbefestigtem Erdboden abgeladen. Der 36-jährige Kroate war von Kroatien in das Burgenland gefahren, um dort seinen voll beladenen Sattelzug abzuladen und ihn später in der Steiermark wieder aufzuladen. Beim Wiederbeladen des Sattelzugs wurden Mitarbeiter aufmerksam, dass sich noch Reste des ungelöschten Kalks im Laderaum befanden. Um die neue Ladung erhalten zu können, fuhr der 36-Jährige zu einem brachliegenden Gelände einer Firma und entlud dort mehr als eine Tonne des ungelöschten Kalks.