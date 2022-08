Neben dem Medizin-Aufnahmetest ist es der größte Test in Graz: 721 Bewerberinnen und Bewerber wollen einen der begehrten 230 Plätze für das Psychologiestudium an der Universität Graz ergattern. Die 532 Frauen und 189 Männer stellten sich dem Test am heutigen Dienstag in der Messehalle Graz. Ob sie aufgenommen sind oder nicht, erfahren die Bewerber Mitte September über ein Online-Tool.