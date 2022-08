Ein Päckchen mit weißem Pulver. Augenscheinlich einfach Kokain, tatsächlich aber ist der Stoff verunreinigt, andere psychoaktiven Substanzen sind mit dabei und die Qualität ist nicht hoch. Was in der Droge, die man gerade erworben hat, überhaupt drin ist, ist oft nicht klar. Dazu kommt, dass allein in den vergangenen paar Jahren mehr als 800 neue psychoaktive Substanzen den Markt geflutet haben, weiß Martin Schmid, pharmazeutischer Chemiker. "Die Drogen sind leicht über das Internet erhältlich und erwecken den Anschein, harmlos zu sein."