Ein Radfahrer ist am Sonntag in Graz-Eggenberg bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 58-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung fuhr gegen 12.20 Uhr auf der Reininghausstraße in Richtung Süden. Die Kreuzung mit der Wetzelsdorfer Straße wollte er geradeaus überqueren und so in die Straßganger Straße einfahren. Zugleich fuhr ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit einem Kastenwagen auf der Reininghausstraße in dieselbe Richtung.