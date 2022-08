Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagvormittag auf der Autobahn A2 gekommen. Ein Auto überschlug sich am Knoten Graz Ost in Fahrtrichtung Wien in einer Auffahrtsrampe und blieb am Dach liegen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die alarmierten Feuerwehren Raaba und die Berufsfeuerwehr Graz sicherten die Unfallstelle ab, die Verletzten wurden vom Notarzt versorgt und vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht.