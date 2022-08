Kaum ein Wochenende ohne Alkoholunfall und drei Verkehrstote in der vorigen Woche (KW 31). Die traurige Unfallserie schlägt sich auch in den Zahlen nieder. 46 Verkehrstote gab es heuer in der Steiermark bereits. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres (1. Jänner bis 7. August 2021) starben in der Steiermark 25 Menschen im Straßenverkehr, 2020 waren es im Vergleichszeitraum 27. Die Corona-Pandemie hatte 2021 und 2020 (50 bzw. 52 Verkehrstote im ganzen Jahr) zu einem historischen Tiefstand geführt. Die Erklärung: Es waren weniger Menschen im Straßenverkehr unterwegs. Doch wie von Unfallforschern bereits prognostiziert, setzte dieser Rückgang keinen langfristigen Trend. Die Zahl der Verkehrsunfälle steigt wieder deutlich an.