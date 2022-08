Das Ankunftszentrum für geflüchtete Menschen aus der Ukraine am Gelände der Grazer Messe wird mit 15. September aufgelassen, da die Anzahl der ankommenden Ukrainerinnen und Ukrainer stark zurückgegangen ist. Künftig sollen die geflüchteten Menschen in einem dezentralen System in Zusammenarbeit mit Polizei und dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl sowie dem Flüchtlingsreferat des Landes Steiermark abgewickelt werden, hieß es am Donnerstag nach der Regierungssitzung.