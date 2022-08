Erst Ende Juli wurde eine in Graz und Umgebung immer wieder durch Raube auffällig gewordene Jugendbande ausgeforscht. Nun ist wieder etwas passiert. Und zwar Dienstagabend in einer Sportanlage in Kalsdorf bei Graz.

Dort war ein 14-jähriger Grazer, der sein späteres Opfer (13) zunächst um 50 Cent bat. Als das 13-jährige Mädchen die Geldbörse herausholte, entriss ihr der 14-Jährige das Börsel und nahm das Geld heraus (es handelte sich um nicht mehr als 20 Euro).

Die Geldtasche gab der Täter der 13-Jährigen zurück, eher er Richtung Bahnhof flüchtete. Die 13-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei.

Nach einer Fahndung konnten Beamte der Polizeiinspektion Graz-Karlauerstraße den 14-Jährigen gegen 23 Uhr im Stadtgebiet von Graz festnehmen. Bei der Einvernahme zeigte sich der mutmaßliche Täter aber nicht geständig.

Warum festgenommen?

Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde der Jugendliche in Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Warum der junge Mann festgenommen wurde? Laut Polizeisprecher Heimo Kohlbacher sei der Bursche bereits amtsbekannt. Nach bisherigen Eigentumsdelikten konnte er jedoch bis dato nicht festgenommen werden, weil er noch strafunmündig war. Das hat sich mit dem 14. Geburtstag nun geändert...

Einbruch in Baucontainer in Kalsdorf

Übrigens: Ebenfalls in Kalsdorf bei Graz - und zwar auf einer Baustelle - wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in 18 Baucontainer eingebrochen. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.