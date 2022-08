Suchen sich Betrüger mit dem "Neffentrick" getarnt eher ältere Menschen als Opfer aus, so sind bei sogenannten "Call-Bot"-Betrügereien vorrangig jüngere Computer-Nutzer häufig die Geprellten. Sehr häufig in beiden Fällen: Täter geben sich als Polizisten aus und setzen ihre Opfer unter Druck, Geld zu überweisen. Erst diesen Februar gelang es Betrügern über eine computergenerierte Stimme (Call-Bot) einem 32-Jährigen aus Graz-Umgebung 13.000 herauszupressen, so ist beim jüngsten Fall eine 25-jährige Grazerin das Opfer.