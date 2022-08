In Zeiten von Klima-, Energie- und Versorgungskrisen sorgt folgende Beobachtung für Diskussionen: In der Gemeinde Grambach in Graz-Umgebung, genauer gesagt im Wolfsgraben, wurde haufenweise frisches Gemüse, das eigentlich noch zum Verzehr geeignet war, zur Entsorgung an einem Waldrand deponiert. Freunde der Gemeinderätin Daniela Schlüsselberger (SPÖ) haben diesen Vorfall fotografiert und ihr davon berichtet, woraufhin sie sich an die Kleine Zeitung wendete. "Mir geht es nicht darum, mit dem Finger zu zeigen. Vielmehr hoffe ich, dass wir durch mediale Aufmerksamkeit etwas verändern können."