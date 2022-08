Der Traum vom Eigenheim wird finanziell immer schwieriger zu gestalten. Der Quadratmeterpreis für Neubauwohnungen ist voriges Jahr in Österreich um 11 Prozent auf durchschnittlich 4782 Euro geklettert. Im ersten Quartal heuer gab es einen weiteren Anstieg von 13 Prozent, berichtet das Beratungsunternehmen Deloitte in seinem am Mittwoch veröffentlichten "Property Index 2022". Demnach ist Österreich im Ländervergleich erster bei den Wohnbauvorhaben pro 1000 Einwohner.