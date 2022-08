Ein gutes Ende hat am Mittwoch in der Früh eine Suchaktion genommen. Bergretter hatten sich in der Nacht auf Mittwoch auf die Suche nach einer 57-jährigen Wanderin gemacht. Die Frau aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wollte von der Mugl (Bezirk Leoben) bis zum Gleinalm-Schutzhaus (Bezirk Graz-Umgebung) wandern.