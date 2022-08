Dass womöglich ein großer Abend in der Luft liegt, war rund um die Merkur-Arena in Graz schon eineinhalb Stunden vor Anpfiff zu spüren: Es brodelte und herrschte eine kollektive Anspannung. Einige Fans hielten sich am Beruhigungsbier fest, andere platzierten noch schnell ihre Wette oder deckten sich mit neuesten Souvenirs ein. Bevor es dann um 20.30 Uhr losging: Rückspiel in der Qualifikation zur Champions League, Sturm Graz gegen Dynamo Kiew. 20.30 Uhr.