Die Urteilsbegründung hörte sich der Angeklagte, ein angehender Latein- und Griechischlehrer, am Dienstag erst gar nicht an. Der Schuldspruch brachte ihn derart in Rage, dass er einen völlig respektlosen Auftritt hinlegte. „Nazistaat“ und „Machen Sie mit ihrem Scheißurteil, was Sie wollen!“, knallte er dem Richter hin, bevor die Tür des Gerichtssaals knallte und der Angeklagte das Gebäude verließ. Prozessbeobachter und ein Zeuge baten, noch fünf Minuten im Gerichtssaal sitzen bleiben zu dürfen, um dem 31-Jährigen nicht womöglich am Gang begegnen zu müssen.