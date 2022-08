Der Fall Tannenhof zum Höhepunkt der zweiten Coronawelle 2020 warf die Frage auf, ob die Kontrollen in den steirischen Pflegeheimen wohl ausreichend sind. "Sind sie", hieß es damals vom Land, dennoch wird sich das in Ausarbeitung befindliche neue Pflege- und Betreuungsgesetz des Landes auf die Heimaufsicht auswirken. Fix: Die Zuständigkeit soll künftig ganz beim Land liegen. Derzeit kontrolliert die Stadt Graz die 20 privat geführten Heime in der Stadt mit seinen rund 1800 Plätzen selbst.