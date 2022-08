Bereits über die Hälfte der Sommerferien für Schüler sind vergangenen, doch ein ganzer Monat bleibt noch für Spiel und Spaß in und rund um Graz. Die Stadt Graz bietet noch einige Restplätze für Sommercamps für Kinder und Jugendliche – über Tanzkurse, verschiedenste Ausflüge und Zauberworkshops ist alles dabei. Die Anmeldungen erfolgen online unter https://partner.venuzle.at/freizeithits-graz/courses/.

Diesen Freitag findet eine Yoga-Session auf Stand-Up-Paddels in der Eichbachgasse statt. Die Kosten hierfür betragen 23€ und gute Schwimmkenntnisse sind Voraussetzung für die Teilnahme. Im Preis ist ein gesunder Brunch einbegriffen. Weitere freie Plätze gibt es bei „tierischen Ferien“ am 24. oder 25.8.2022. Mit Spielen, Quizzen und dem Besuch eines Tierheimes wird Kindern die tierische Welt nähergebracht. Der Kurs beginnt um 8.30 Uhr beim Tierheim Arche Noah und kostet 5€ pro Teilnehmer.

Zu den gleichen Tagen findet auch der Snooker-Schnupperkurs statt, in welchem sportliche und rechnerische Fähigkeiten geschult werden. Abschließend wird ein kleines Turnier veranstaltet. Die Kosten belaufen sich auf 23€ und der Kurs findet in der Snookerlounge in der Plabutscherstraße statt. Beim Fotosafari-Workshop in der Rettenbachklamm am 7.9.2022 erhalten Kinder und Jugendliche eine Einführung in die Welt der Fotografie. Kameras oder Handys sind selbst mitzubringen und 15€ werden pro Kind eingesammelt.

Auch bei mehrtägigen Kursen sind noch einige Plätze frei, wie beim Contemporary Workshop, welcher am 29.8. und 30.8. in der Ballettschule Irmi stattfindet. Es werden dabei verschiedene Tanzstile ausprobiert und eine kurze Choreographie erarbeitet, die den Eltern am zweiten Tag präsentiert wird. Noch zwei Termine sind bei der Champs Ferienspaßwoche Schulstartbooster im Landessportzentrum verfügbar, nämlich von 29.8. bis 2.9.und 5.9. bis 9.9.: Dabei werden verschiedene Ausflüge unternommen, zum Beispiel gibt's eine Tour in die Innenstadt (der Kurs samt Verpflegung kostet 110€). Von Montag, 5. 9. bis Freitag, 9.9., findet der Workshop "Dance – Sing – Act" in der Tanzschule Eichler statt, um in die Welt des Tanzes, des Gesangs und der Schauspielerei reinzuschnuppern. Kostenpunkt: 75€.