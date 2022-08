Angebranntes Kochgut hat am Freitagmorgen gegen 7 Uhr für einen Einsatz der Berufsfeuerwehr Graz in der Laimburggasse (Bezirk Geidorf) gesorgt. Die Sache ging offenbar glimpflich aus: Die beiden Bewohner hatten geschlafen und dabei Kochgut am Herd stehen gelassen. Zu einem Brand kam es nicht, die Wohnung war aber total verraucht.