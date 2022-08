Die Betroffenheit nach dem Tod der oberösterreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr ist in ganz Österreich groß. Die 36-Jährige war Freitagfrüh tot in ihrer Praxis am Attersee aufgefunden worden. Ende Juni hatte sie ihre Praxis geschlossen, weil die Situation, vor allem auch für ihre Mitarbeiter, nicht mehr tragbar gewesen sei. Sie war an die Öffentlichkeit gegangen, als sie von Impfgegnern massiv bedroht worden war. Vor der Arztpraxis in Oberösterreich und dem Gesundheitsministerium in Wien legten Menschen Blumen nieder und entzündeten Kerzen.

In fünf österreichischen Städten sind am Montagabend Gedenkveranstaltungen geplant. In Wien werden um 20.45 Uhr die Glocken des Wiener Stephansdoms für Kellermayr läuten, auch vor dem Landesgericht Wels, am Linzer Taubenmarkt und am Salzburger Kajetanerplatz finden Mahnwachen statt.

In Graz wird heute Montag um 20 Uhr auf Initiative des früheren ÖH-Vorsitzenden Markus Trebuch und Grünen-Gemeinderats Tristan Ammerer zu einem stillen Gedenken geladen. Die Besucherinnen und Besucher werden aufgerufen, Kerzen, Blumen und etwas Pinkes – Kellermayrs Lieblingsfarbe – mitzubringen. "Es soll ein Gedenken und eine stille Mahnwache werden", sagt Ammerer: "Es gäbe viel Politisches rund um ihren Tod, aber das hat hier keinen Platz – jetzt wird getrauert, und dann geht es an die Aufarbeitung." Der Fall müsse penibel aufgearbeitet werden, außerdem brauche es dringend eine Initiative gegen Hass im Netz.