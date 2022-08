In Kooperation mit der Kunstuniversität Graz, dem Johann-Joseph-Fux Konservatorium und der Stadt Graz bietet das Vivaldi-Projekt-Graz für fünf- bis acht-Jährige kostenlosen Geigenunterricht. Dieser findet einmal wöchentlich im Jugendzentrum Funtastic in der Neuholdaugasse 68 in Graz statt und die benötigten Instrumente werden zur Verfügung gestellt. Kinder aus Familien, welche den Zugang zu Musikunterricht finanziell nicht ermöglichen können, werden bevorzugt aufgenommen.

Das Angebot ist begrenzt und der Unterricht beginnt mit dem 1. Oktober 2022. Anmeldungen sind bis 4. September 2022 unter der Mailadresse daniela.hoelbling@stmk.gv.at möglich.