Frau Thümmel, wir versuchen unseren Interviewpartnern bei den Sommergesprächen Erinnerungen an den „Sommer ihres Lebens“ zu entlocken. Wo hat Sie der hingeführt?

ERIKA THÜMMEL: Die schönsten Sommer waren die, wo ich der Hitze entfleuchen konnte und in einer kühlen, gotischen Kirche gearbeitet habe. Besonders schön war es am Sigmundsberg in Mariazell. So ein stiller Ort! Ich bin ja lieber am Baugerüst als in Jesolo am Strand.