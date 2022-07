Diese Streiterei zweier Männer vor einem Imbissstandl beim Grazer Volksgarten geriet am Donnerstag völlig außer Kontrolle - ein Mann (31) aus Weißrussland/Belarus liegt mit lebensgefährlichen Verletzungen in der Bauchgegend im Spital, der Täter ist auf der Flucht.

Aber von vorne: Ein bis jetzt noch unbekannter Täter und der 31-Jährige aus Belarus waren am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr, bei einem

Imbissstand in einen wilden Streit geraten, woraufhin der bislang noch unbekannte Täter das Messer zückte und den 31-Jährigen damit schwer in der Bauchgegend verletzte. Der Täter flüchtete zu

Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher erfolglos.

Zeugen des Vorfalls gesucht

Sanitäter versorgten den Schwerverletzten vor Ort und lieferten ihn in

das Landeskrankenhaus Graz ein, wo er notoperiert wurde. Er konnte

bisher nicht zu dem Vorfall befragt werden.

Der Journaldienst des Landeskriminalamtes Steiermark ersucht Zeugen der Bluttat unter 059 133 603 333 um Hinweise.