Um Mithilfe bittet die Polizei nun mögliche Zeugen einer Rauferei in Gratkorn (Bezirk Graz-Umgebung): Am Freitag, dem 11. März, gegen 22.30 Uhr gerieten ein 40-Jähriger und eine weitere männliche Person in einem Lokal in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung versetzte der Unbekannte dem 40-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch der Mann schwer verletzt wurde.

Da die Fahndung nach dem Täter bis dato erfolglos verlief, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung von Fotos des Tatverdächtigen an.