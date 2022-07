"Normal bricht man so in eine Bank ein oder bei einem Juwelier, aber nicht in ein Altwarengeschäft", ist Erhard Szabo fassungslos. In sein Antiquitätengeschäft in der Grazer Josef-Huber-Gasse wurde zwischen Samstagmittag und Dienstagmittag eingebrochen. "Normalerweise komme ich am Mittwoch, aber ich hatte gestern einen Termin mit einem Auktionshaus und da habe ich das Loch da gesehen", schildert Erhard Szabo den Einbruch in sein Antiquitätengeschäft in Graz.