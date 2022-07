Bier, Spritzer, Fruchtsäfte, Aufspritzgetränke und Kaffee wurden für die Erhebung erfasst. Gegenüber dem Vorjahr waren die Preise bei 46 Lokalen vergleichbar. Bei neun Getränken sank der Preis um bis zu 16 Prozent. Bei 308 Getränken kam es hingegen zu Preissteigerungen bis zu 37,5 Prozent. Zum Beispiel ist das Krügerl ebenso wie das kleine Bier im Preis durchschnittlich um 6,3 bzw. fast 7 Prozent gestiegen. Der Preis für einen Spritzer wurde in den steirischen Lokalen im Schnitt um 9,2 Prozent erhöht, so die AK.

Der höchste Preis für einen Spritzer wurde übrigens in Graz bezahlt und lag 29 Prozent über jenen in den Bezirksstädten.

Bei Mineralwasser reicht die Preisspanne von 2,40 Euro bis 3,90 Euro – beim Verlängerten wurde eine Spanne von 2,60 bis 4,50 festgestellt und beim kleinen Bier von 3,10 Euro bis 4,50 Euro – der halbe Liter Bier lag zwischen 3,90 Euro und 4,90 Euro.

Große Preisunterschiede gab es steiermarkweit auch bei den Aufspritzgetränken mit Leitungswasser (0,5l) mit Preisen von 2 Euro bis 5,50.

Billigstes Bier

„Wer in Graz günstig etwas trinken will, findet im Molly Melone das günstigste Bier (0,5 l) mit 3,90 Euro und den günstigsten Apfelsaft gespritzt mit Leitungswasser auf 0,5 Liter in Muckis Weinstube um 2,90 Euro“, so AK-Marktforscher Josef Kaufmann: „Im Bezirksvergleich findet sich das günstigste Bier (0,5 l) um 3,60 Euro in Feldbach. Der niedrigste Preis für Apfelsaft mit Leitungswasser (0,5 l) wird in Thörl mit 2 Euro gezahlt.“

Leitungswasser

Bei 23 von 50 erhobenen Lokalen ist das Leitungswasser in der Getränkekarte angeführt: Für 0,25l bis 0,5l zahlen Gäste zwischen 20 Cent und 1,30 Euro. Ein Lokal in Deutschlandsberg verlangt bei Selbstabholung an der Theke für das Leitungswasser nichts – in Bedienung kostet der Viertelliter 60 Cent.