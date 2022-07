Zu einem folgenschweren Unfall ist es Dienstagfrüh im Grazer Stadtbezirk Gries gekommen. Ein 64-jähriger Grazer war mit seinem Auto gegen 7.30 Uhr in der Lauzilgasse unterwegs und hielt an der Herrgottwiesgasse an. Danach fuhr er in die Kreuzung ein und dürfte dabei laut Polizei einen Motorradfahrer übersehen haben, der in der Herrgottwiesgasse in südliche Richtung unterwegs war.

Es kam zur Kollision, bei der der Biker schwer verletzt wurde. Der 52-Jährige wurde nach einer Erstversorgung ins LKH Universitätsklinikum Graz gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.