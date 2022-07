Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Montag in Vasoldsberg im Bezirk Graz-Umgebung in einen Selbstbedienungsladen eingebrochen. Er stahl einen geringen Bargeldbetrag, nachdem er die angeschraubte Handkasse aufgebrochen hatte.

Vermutlich derselbe Täter dürfte bereits am Sonntag gegen 23.30 Uhr versucht haben, Täter den angeschraubten Möbeltresor in einem anderen Selbstbedienungsladen aufzubrechen. Dies ist ihm jedoch misslungen. Der erste Tatort befindet sich 900 Meter vom zweiten entfernt.

Die Polizei nimmt an, dass noch weitere Tatorte vorliegen. Geschädigte werden daher ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Hausmannstätten in Verbindung zu setzen: 059 133/6139