Die Spieler-Karrieren der beiden steirischen Weltmeister im Tischfußball begannen an gar nicht so unüblichen Orten, gilt doch Tischfußball als Sport mit hoher sozialer Komponente. "Ich habe in der Schule angefangen zu spielen. Gleich neben dem Klassenzimmer gab es einen Tischfußballtisch", erzählt Benjamin Willfort. Auf der Suche nach einem Verein wurde der damals 16-Jährige im Cafe Immervoll "von zwei Damen gleich mal komplett paniert", erinnert er sich. "Sie haben meinen Freund und mich dann gefragt, ob wir nicht mal zum Vereinstraining kommen wollen. Mindestens ein Jahr lang hab ich nur verloren", so Willfort.