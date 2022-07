Freitagmittag kam es zu einer Kollision zwischen mehreren Fahrzeugen. Darunter war auch ein Motorradfahrer aus Slowenien, der dabei schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 11.30 Uhr fuhr eine 65-Jährige mit ihrem Pkw auf der Liebenauer Hauptstraße in nördliche Richtung, wobei sie das Auto auf Höhe der Firma Magna verkehrsbedingt anhielt. Dabei kam es in weiterer Folge zu einem Auffahrunfall von einem 56-jährigen Motorradlenker und einem 26-jährigen Pkw-Lenker. Dabei kam der Motorradfahrer zu Sturz und verletzte sich schwer. Er wurde daraufhin in das LKH Graz überstellt.

Aufgrund der divergierenden Aussagen der Unfallbeteiligten bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung des Unfallhergangs.