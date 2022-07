Eine 45-jährige Grazerin war gegen 14 Uhr mit ihrem Fahrrad am Radweg des Pula Kai in Richtung Süden unterwegs. Sie hielt sich laut eigenen Angaben auf der rechten Seite des Radstreifens. Zur selben Zeit fuhr ein 55-jähriger Grazer mit seinem E-Scooter in die entgegengesetzte Richtung, als es plötzlich zu einem Zusammenstoß der beiden kam.