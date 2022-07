Auf der Straße vor dem Recyclingcenter der Holding Graz laufen Asphaltierarbeiten. Die Sonne sticht herunter und macht mit dem dampfenden Asphalt den Sturzplatz zu einem Ort, an dem man lieber nicht sein möchte. Arbeiter weichen der Hitze aus, so gut es geht, doch der Job muss getan werden. Auch an einem Tag wie gestern, der mit 33,6 Grad der bisher heißeste des Jahres war.