Ein Schreiben, das die Trägerorganisationen von Kinderbetreuungseinrichtungen gestern verschickt haben, sorgt derzeit für Alarmstimmung bei steirischen Eltern. Was GIP, Rettet das Kind, Wiki und die Diözese Graz-Seckau darin festhalten: Der Fachkräftemangel in den Einrichtungen hat einen traurigen Höchststand erreicht. Eltern müssen im Herbst damit rechnen, trotz Zusage ohne Platz im Kindergarten oder in der Kinderkrippe dazu stehen. Reduzierte Öffnungszeiten, die Umwandlung von Ganztages- in Halbtagesgruppen und sogar die Schließung bestehender Betreuungsgruppen stehen im Raum.